Magdeburg. Sachsen-Anhalts Regierungschef Reiner Haseloff hat dem Online-Netzwerk Facebook den Rücken gekehrt. Der Aufwand für die Pflege seines Profils sei zu groß geworden, sagte der CDU-Politiker am Montagabend auf einer Veranstaltung des Mitteldeutschen Rundfunks in Leipzig. Haseloff habe seinen persönlichen Account vor wenigen Tagen deaktiviert, bestätigte Regierungssprecher Matthias Schuppe am Dienstag in Magdeburg. Seinen persönlichen Twitter-Account mit mehr als 10 000 Followern will der Ministerpräsident aber weiterhin bespielen. Mit dem zuletzt von mehreren Spitzenpolitikern beklagten raueren Ton in den Online-Netzwerken habe die Entscheidung nichts zu tun, betonte Schuppe. »Das ist höchstens ein sehr nachrangiger Grund.« Zuletzt hatte sich mit dieser Begründung etwa Grünen-Chef Robert Habeck aus den sozialen Medien verabschiedet. dpa/nd