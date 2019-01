Der Tunnel soll künftig Usedom und die Insel Wolin verbinden. Foto: dpa/Marcin Bielecki

So sehr ächzt Venedig unter den Touristenmassen, dass die Lagunenstadt künftig Eintritt kassiert. Allerdings nur von Besuchern, die nicht übernachten, sondern nach ein paar Stunden wieder weiterziehen. Rund 100.000 Menschen sind das an jedem Tag. Solch einen Griff in die Geldbeutel erwägt die deutsch-polnische Ostseeinsel Usedom nicht, aber geächzt unter dem Zustrom der Urlauber wird auch dort, genau gesagt: unter den Autos, mit dem ein Großteil der Gäste anreist und Staus verursacht. Wird der Swinetunnel, den Polen zwischen den Inseln Wolin und Usedom baut, die Verkehrssituation noch verschlimmern? Das wird vor allem auf der größeren, der deutschen Seite des beliebten Ferienziels Usedom von Touristikern und Bewohnern befürchtet.

Der Vertrag zum Bau des Projektes war zwischen Polen und der Porr AG aus Österreich im September vergangenen Jahres geschlossen worden; nun liegt der Zeitplan auf dem Tisch, der besagt: Die Bohrarbeiten z...