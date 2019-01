Cottbus. Knapp 400 Fahrzeuge der US-Streitkräfte rollen demnächst durch Brandenburg. Ende Januar bis Anfang Februar soll der Konvoi mit rund 3500 Soldaten durch die Lausitz fahren und auf einem Truppenübungsplatz übernachten, teilte die US-Botschaft mit. Unter den Fahrzeugen auf Brandenburgs Straßen seien aber keine Panzer, hieß es. Die US-Einheit soll im Rahmen der Operation »Atlantic Resolve« im belgischen Antwerpen ankommen und mit Zügen und auf Autobahnen durch Deutschland nach Osteuropa gebracht werden. Auch früher gab es schon solche Truppentransporte. Die LINKE hatte dann Friedenskundgebungen organisiert und gegen das Säbelrasseln an der russischen Grenze protestiert - unter anderem zeigte sich die LINKE dabei vor dem Truppenübungsplatz Lehnin, wo die US-Soldaten seinerzeit übernachteten. dpa/nd

