Cottbus. In Brandenburg ist erneut ein Wolf gewaltsam zu Tode gekommen. Das Raubtier sei am Dienstagmorgen bei Briesen mit einem Auto zusammengestoßen und verendet, teilte die Polizei mit. Ein weiterer Wolf kam am Sonnabend bei einem Unfall bei Lönnewitz ums Leben. Am Freitag hatte ein Jäger bei Rädigke einen Wolf erschossen. epd/nd