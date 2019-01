Der Senat zieht die planungsrechtliche Zuständigkeit für den geplanten Siemens-Campus in Berlin-Spandau an sich gezogen. Eine entsprechende Vorlage von Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (LINKE) wurde in der Senatssitzung am Dienstag zur Kenntnis genommen. Die sei ein »wichtiger Schritt zur Realisierung des geplanten ›Siemens Innovations-Campus Berlin‹«, so Lompscher. Das geplante Quartier mit gemischter Nutzung aus Wohnen, Produktions-, Büro- und Forschungsflächen sein ein »innovatives und städtebaulich hochspannendes Projekt«. Die bestehenden, teilweise denkmalgeschützten Bauten würden dabei in die Planung integriert, verspricht die Senatorin. nic