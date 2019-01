London. Vier nach der Explosion einer Autobombe in Derry in Nordirland festgenommene Männer sind wieder auf freiem Fuß. Ein 50-Jähriger bleibe aber weiter in Gewahrsam, teilte die nordirische Polizeibehörde am Montagabend via Twitter mit. Die fünf Männer waren unter dem Verdacht festgenommen worden, der militanten Gruppierung Neue IRA anzugehören. dpa/nd