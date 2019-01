Tripolis. Verfeindete libysche Milizen haben nach tagelangen Gefechten nahe der Hauptstadt Tripolis am Montag eine Waffenruhe vereinbart. Vorgesehen ist, dass beide Gruppen die Kampfhandlungen einstellen und sich in ihre jeweiligen Städte zurückziehen. Zudem wurde ein Gefangenenaustausch und die Übergabe von getöteten Kämpfern vereinbart. Bei den Kämpfen zwischen der Tripolis Protection Force und der Siebten Brigade aus der Stadt Tarhuna südlich der Hauptstadt waren seit Mittwoch nach Angaben des libyschen Gesundheitsministeriums mindestens 16 Menschen getötet worden. AFP/nd

Rechtsaußenpartei muss sich wegen fragwürdiger finanzieller Unterstützung gleich in mehreren Fällen erklären

In Hessen häufen sich die Vorfälle mit mutmaßlich rechtsradikalem Hintergrund. Nun sind die davon Betroffenen gemeinsam aufgetreten

