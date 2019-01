Havanna. Die kolumbianische Guerillagruppe Nationale Befreiungsarmee (ELN) hat sich trotz des Bombenanschlags in Bogotá für eine Wiederaufnahme der Friedensgespräche ausgesprochen. ELN-Chefunterhändler Pablo Beltrán sagte gegenüber AFP am Montag in Havanna, er wünsche, dass die Spannungen zurückgingen und dass die Gespräche wieder aufgenommen würden. Der tödliche Anschlag auf eine Polizeiakademie in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá sei eine Reaktion auf »Angriffe« gegen die ELN gewesen, sagte Beltrán. »Niemand kann von uns verlangen, dass wir tatenlos zusehen, wenn wir angegriffen werden.« AFP/nd Kommentar Seite 10