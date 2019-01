Im Artikel »Gewerkschaft fordert 16 Euro Einstiegsgehalt in der Pflege« (Ausgabe vom 21.1.2018, Seite 4) heißt es, dass diese Forderung einem monatlichen Bruttogehalt von 2560 Euro in Vollzeit entspräche. Dies ist nicht ganz korrekt, denn wir haben fälschlich mit glatt vier Wochen gerechnet. Vorgeschrieben ist aber laut dem Tarifvertrag des Öffentlichen Dienstes der Faktor 4,348. Er wird auch unter Einbeziehung der Schalttage errechnet. Damit ergäbe sich bei einer 40-Stunden-Woche ein Bruttogehalt von 2782,72 Euro. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen. nd