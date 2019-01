Kürzlich in Brüssel: Protest mit der Maske des Facebook-Chefs Mark Zuckerberg gegen die Steuertaktik von Internetkonzernen Foto: Reuters/Yves Herman

Berlin. Fußballspieler Cristiano Ronaldo ist am Dienstag in einem Steuerverfahren in Spanien zu einer millionenschweren Geldbuße samt knapp zweijähriger Bewährungsstrafe verurteilt worden. Da machen es die meisten großen Unternehmen cleverer - sie drücken ihre eigentlich fälligen Steuerzahlungen massiv, ohne von der Justiz belangt zu werden. Eine am Dienstag vorgestellte Studie im Auftrag der Grünen-Fraktion im Europaparlament zeigt, wie stark sich die offiziell geltenden Steuersätze von den tatsächlichen Zahlungen unterscheiden. Der gesetzliche Unterneh...