Die inkriminierte Halle 18 des Dong-Xuan-Centers Foto: nd/Ulli Winkler

Trotz Untersagung durch das Bezirksamt Lichtenberg laufen Restaurants und Veranstaltungsbetrieb in der nicht genehmigten Gewerbehalle im Lichtenberger Dong-Xuan-Center, dem größten Asiamarkt von Berlin, ununterbrochen weiter. Am Wochenende fand in einem nicht genehmigten Restaurant mit 300 Plätzen das Treffen einer vietnamesischen Landsmannschaft statt. Berichte mit Fotos in zwei vietnamesischen Onlinezeitungen zeigen, dass das Restaurant dabei gut gefüllt war. Es wurden 30 Euro Eintritt genommen. Außerdem finden in den Restaurants fast täglich Public Viewings der Spiele der Asienmeisterschaften im Fußball statt, bei denen Vietnam der Sprung ins Viertelfinale gelungen ist.

Baustadträtin Birgit Monteiro (SPD) hat eine neue Bußgeldanordnung erlassen. Wenn Restaurants und Veranstaltungsbetrieb weiterlaufen, sagt sie dem »nd«, »werden wir ein weiteres, höheres Bußgeld auferlegen. Dies führen wir mit steigenden Bußgeldern so lange fort, bis ...