Gastgeber im Ladenlokal: Wilhelm von Boddien, Geschäftsführer des Fördervereins Berliner Schloss Foto: dpa/Kay Nietfeld

Optisch war sie wohl für die meisten Berliner eine Zumutung, doch ihren Zweck hat der futuristische Behelfsbau mit seiner schrillen Fassade ganz gewiss erfüllt: Als die Humboldt-Box zum Jahreswechsel nach rund sieben Jahren geschlossen wurde, hatte sie Millionen Besucher über eines der aufsehenderregendsten Bauvorhaben in der Hauptstadt informiert. Und sie hatte spektakuläre, so künftig nicht mehr reproduzierbare Aussichten auf die Baustelle des in Gestalt des Humboldt-Forums wiedererstehende Berliner Stadtschloss sowie so einzigartige Sehenswürdigkeiten wie die Museumsinsel, den Dom, die Straße Unter den Linden, Schloss- und Schinkelplatz sowie die Friedrichswerdersche Kirche gestattet.

Mit der Schließung der mehrstöckigen Box, die nun bis Ende März vollständig abgetragen wird und dann einen ungestörten Blick vom Lustgarten auf die prächtige Barockfassade gestattet, hatte allerdings der Förderverein Berliner Schloss so etwas wie seinen...