Soja wird in Brasilien in wirklich großen Stil angebaut. Foto: dpa/Roberto Pera

Es war der erste internationale Auftritt des neu gewählten Präsidenten Brasiliens. Mit Hassparolen hielt sich Jair Bolsonaro beim Weltwirtschaftsforum in Davos am Dienstag zurück. Er kündigte in seiner Rede an, sein Land werde sich für ausländische Investoren öffnen, staatliche Unternehmen privatisieren, Steuern senken und gegen die Bürokratie vorgehen. Beim Thema Umweltschutz beschwichtigte das ultrarechte Staatsoberhaupt, machte aber zugleich deutlich, dass der Regenwald stärker wirtschaftlich genutzt werden soll.

Damit setzt der Klimawandelleugner wie seine Vorgänger auf Agrarindustrie und Ausweitung des Sojaanbaus für den Export. Mit einem kleinen Unterschied: Bolsonaro will das Wirtschaftskonzept, das Brasilien bereits in den Ruin getrieben hat, noch radikaler »zum Wohle der Nation« vorantreiben. Wissenschaftler befürchten irreversible Umweltfolgen und Ureinwohner Tod und Vertreibung.

Mehr und mehr Land gelangte in den v...