Tel Aviv. Eine neue Straße mit getrennten Fahrstreifen für Israelis und Palästinenser zwischen Jerusalem und dem Westjordanland hat Proteste ausgelöst. Demonstranten hielten am Mittwoch in der Nähe der Straße palästinensische Flaggen und ein Plakat mit der Aufschrift »Nein zur Apartheid« hoch. Israel hatte die Schnellstraße mit zwei Fahrstreifen für Israelis und zwei für Palästinenser im Januar eröffnet. In der Mitte befindet sich eine mehrere Meter hohe Mauer - »nur aus Sicherheitsgründen«, sagte ein Sprecher von Israels Minister für öffentliche Sicherheit, Gilad Erdan, damals. dpa/nd