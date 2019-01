Sofia. Die bulgarische Regierung hat im Zuge ihrer Reform des Staatsangehörigkeitsrechts die Abschaffung des sogenannten »goldenen Passes« für ausländische Investoren angekündigt. Die 2013 eingeführte Regelung, wonach Ausländer nach einer Investition von mindestens 500 000 Euro einen Antrag auf die bulgarische Staatsbürgerschaft stellen können, solle künftig wegfallen, teilte das Justizministerium am Dienstag in Sofia mit. AFP/nd

