Washington. Der US-Gesandte für Afghanistan, Zalmay Khalilzad, hat sich in Katar zu Gesprächen mit einer Delegation der Taliban getroffen. Khalilzad sei zu zweitägigen Beratungen nach Doha gereist, erklärte das Außenministerium in Washington am Dienstag. Das State Department bestätigte damit Angaben der Taliban, die am Montag eine neue Verhandlungsrunde mit den USA verkündet hatten. Die USA wollen die Taliban zu direkten Friedensgesprächen mit der Regierung in Kabul bewegen. Die Taliban lehnen dies bislang aber ab, da sie diese für eine Marionette der USA halten. AFP/nd