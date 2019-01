Bangkok. Thailands König hat mit einem Dekret die mehrfach verschobene Parlamentswahl genehmigt. Wie der Palast in Bangkok am Mittwoch mitteilte, fordert der 66-jährige König Maha Vajiralongkorn mit dem im königlichen Anzeiger veröffentlichten Dekret erstmals seit dem Putsch im Mai 2014 eine Neuwahl der Parlamentsabgeordneten. Die Wahlkommission hat nun fünf Tage Zeit, um einen Wahltermin festzulegen.

Die Türkei verfolgt unbequeme Juristen systematisch. Auch in Deutschland erleben sie Angriffe

