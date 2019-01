Die Kultur der Sinti und Roma wird künftig online in einem eigenen Archiv präsentiert. Die ab diesen Donnerstagabend freigeschaltete Homepage romarchive.eu solle den Beitrag der europäischen Minderheit zur Kulturgeschichte sichtbar machen, erklärten die Kuratoren am Mittwoch in der Berliner Akademie der Künste. Berücksichtigt wurden dabei deutsche Sinti ebenso wie etwa spanische Gitanos, osteuropäische Roma und sogenannte Romani Traveller aus Großbritannien. Zur Veröffentlichung des Online-Archiv...

