Das Natur-Infozentrum Müritzeum in Waren, Müritz widmet seine erste Sonderausstellung 2019 der vom Aussterben bedrohten Europäischen Sumpfschildkröte (Emys orbicularis). Damit sollen die jahrelangen Anstrengungen zum Erhalt der Art gewürdigt werden, die als »Zeuge der Urzeit« gilt, wie eine Sprecherin des Müritzeums am Mittwoch in Waren sagte. Die Ausstellung beginnt am 1. Februar.

Die Sumpfschildkröten sind die einzige in Deutschland wild vorkommende Schildkrötenart. Nach Angaben der Naturschutzstation Rhinlurchs, die die Ausstellung mitentwickelt hat, lebten in Nordbrandenburg und Südmecklenburg etwa 300 Exemplare. Einer ihrer größten Feinde sei inzwischen der Waschbär. dpa/nd