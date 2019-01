Rätselhafter Titel: »Der Widersacher«. Nicht der Mörder Jean-Claude Romand kann damit gemeint sein. Er ist dem Autor doch keine Bedrohung. Oder doch? Hat Emmanuel Carrère etwa Spuren von ihm in sich selbst gesucht? Aber das Verbrechen ist so abscheulich, dass man sich von dem Mann doch nur abwenden kann. Am 9. Januar 1993 brachte Romand seine Frau und seine beiden kleinen Kinder um. Dann tötete er seine Eltern und deren Hund. Auch seiner Geliebten wollte er ans Leben, doch das misslang. Sich selbst zu töten, versuchte er, aber offensichtlich so, dass es mit ihm doch nicht vorbei war.

Ein dermaßen monströser Fall kann einen Schriftsteller faszinieren, der doch immer auf Suche nach neuen Stoffen ist. Das Buch gelang, man legt es nicht aus der Hand. Dabei sind vor allem des Autors Recherchen beschrieben. Wie er sich dem Angeklagten zu nähern versucht und ihn im Gerichtssaal beobachtet. Wir er ihn schließlich zu Gesprächen treffen kann - e...