Das Beheizen von Kirchen kann einer Untersuchung zufolge Schäden an Orgeln und Kunstschätzen verursachen. Zwei Masterstudentinnen der der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst hatten Schimmelbefall von zwei Gemälden auf der Empore der St. Katharinenkirche in Braunschweig untersucht. Sie sammelten Klimadaten der Kirche und untersuchten die Auswirkungen der Heizanlage und der großen Maßwerkfenster des Gebäudes auf die Bilder.

Kunstschätze in Kirchen

