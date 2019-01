Foto: Leipzig. Ostdeutsche Innenstädte sind bei Passanten beliebt. Bei einer Befragung von fast 60 000 Menschen in 116 deutschen Innenstädten machten Oststädte das Rennen in vier von fünf Größenklassen. Bei Städten mit mehr als 500 000 Einwohnern siegte Leipzig (Foto) - wie schon 2016, wie das Marktforschungsinstitut IFH in Köln bekannt gab. In der Größenklasse 200 000 bis 500 000 Einwohner setzte sich Erfurt durch, die Welterbe-Stadt Stralsund bei den Kommunen mit 50 000 bis 100 000 Einwohnern. Wismar, ebenfalls auf der UNESCO-Welterbe-Liste, erhielt in der Kategorie Städte mit bis zu 50 000 Einwohnern die beste Bewertung. Die Forscher hatten Passanten unter anderem nach Ambiente, Erreichbarkeit, Parkmöglichkeiten, Ladenöffnungszeiten, Gastronomie, Einzelhandels-, Freizeit- und Dienstleistungsangebot befragt. Als einzige Weststadt siegte Trier in der Größenklasse 100 000 bis 200 000 Einwohner. dpa/nd Foto: dpa/Jan Woitas