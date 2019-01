Seit dem 1. Januar gilt in Stuttgart das erste großräumige Fahrverbot für alte Dieselfahrzeuge

besonders belasteten Städten vorbehalten. Bei der Inzahlungnahme eines Dieselfahrzeugs mit Euro-4- oder Euro-5-Abgasnorm sollten zusätzlich zum Restwert zwischen 500 und 7000 Euro gezahlt werden, kündigte die Konzernmarke VW Pkw am Mittwoch an. Bei Audi sind bis zu 9000 Euro möglich. dpa/nd

Wolfsburg. Der Autobauer Volkswagen weitet die Wechselrabatte zum Umtausch älterer Diesel auf ganz Deutschland aus, aber nur bis Ende April. Bislang war die sogenannte Wechselprämie Kunden in

