Foto: dpa/Dieter Klar

Jimi Hendrix hatte das Image des edlen, aber verruchten Wilden an der Gitarre, mit dem ihn seine Plattenfirma Polydor vermarktete, satt. Auch das Nudistenwimmelbild auf dem Cover von »Electric Ladyland«, das Ende 1968 erschien und in den britischen Record Stores nur in einer braunen Tüte verkauft wurde und das vom Label erhoffte Skandälchen auslöste, war ihm zuwider. Er wollte wegen seiner Kunst wahr- und endlich ernst genommen werden.

Deshalb findet sich auf dem Cover der Hinweis »Produced and directed by Jimi Hendrix«, deshalb das Doppelalbum-Format, die vielen Overdubs, Soundexperimente und Jams mit verschiedenen Sparringspartnern. Und deshalb auch »All Along The Watchtower«. Das ist kein Cover eines Bob-Dylan-Lieds, sondern eine Rekreation, eine Wiedergeburt auf höherer Bewusstseinsstufe. Das Hendrix-Solo darin ist ein eigener Song im Song, der eine Welt für sich evoziert. Es fängt an mit schönfärberischen, beinahe kalligraphischen Single-Note-Figuren, aber drängender, flinker, wie ein Turmspringer, der Anlauf nimmt, um danach, in den folgenden acht Takten, abzutauchen in eine ruhige, behäbige, submarine Welt, in der opake Wah-Wah-Schwaden wie dichte Fischschwärme vorbeiziehen. Dann ist die Luft alle, und der einsame Taucher muss sich beeilen, nach oben zu kommen; mit schnellen, fast hektischen Schwimmzügen nähert er sich dem Sonnenlicht, durchstößt die Oberfläche, saugt frische Atemluft und krault dann los, zügig, rhythmisch, prustend, Wasser zerstiebend.

Das war ästhetisches Kalkül, das Bemühen, das Trio-Format im Studio zu entgrenzen. Mit seinem Adlatus Eddie Kramer am Pult bespielte Hendrix das New Yorker Record Plant Studio wie ein weiteres Instrument. Sein Lieblings-Toningenieur verantwortet auch den neuen Mix in »High Resolution Stereo Audio (24 bit/96 kHz)« in der nun erschienenen Jubiläums-Edition von »Electric Ladyland«, der allerdings für meine geprügelten Ohren keinen Unterschied erkennen lässt zur kanonischen Fassung, der 1997 von Kramer remasterten Edition.

Neben der schönen Dokumentation über das »Making of« enthält das Boxset auch ein Album mit ein paar unbekannten »Early Takes«, unter anderem ziemlich anrührende Akustikskizzen von »Long Hot Summer«, und mit dem exzellent aufbereiteten Soundboard-Mitschnitt vom Hollywood-Bowl-Gig am 14. September 1968, als die Leute bei »Fire« in den Swimmingpool vor der Bühne sprangen und Noel Redding Angst vor einem Stromschlag bekam. Hendrix’ ästhetische Emanzipation zeigt sich auch on stage. Er sucht die Herausforderung und erhöht die Jam-Anteile. Das geht natürlich auch mal schief, »Are You Experienced« etwa verkommt zu einer zermürbenden Krachorgie.

The Jimi Hendrix Experience: »Electric Ladyland (50th Anniversary Deluxe Edition)« (Sony)