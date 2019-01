Archäologen haben im ägyptischen Nildelta historische Grabstätten entdeckt, von denen einige mehr als 5000 Jahre alt sein sollen. Rund 20 der Gräber, die nördlich der Hauptstadt Kairo entdeckt wurden, stammten aus der prädynastischen Zeit (etwa 3200 - 3000 v. Chr.). In den Gräbern befänden sich noch die Skelette der Toten in hockender Position. In weiteren Grabstätten wurden Überreste von Tieren und Keramik entdeckt. dpa/nd