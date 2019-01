Peking. China hat die Festnahme eines chinesisch-australischen Schriftstellers bestätigt und mit Spionagevorwürfen begründet. Die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums sagte am Donnerstag, die Sicherheitsbehörden in Peking hätten »zwingend erforderliche Maßnahmen« gegen Yang Hengjun ergriffen, er stehe im Verdacht, mit einer Verwicklung in »kriminelle Aktivitäten« die »nationale Sicherheit« Chinas zu gefährden. Der Ex-Diplomat Yang, der als Romanautor und Demokratieaktivist Bekanntheit erlangte, war am Freitag vergangener Woche bei einem Besuch in seinem Heimatland verschwunden. AFP/nd