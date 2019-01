Die Berliner Salvador-Allende-Brücke in Treptow-Köpenick wird monatelang komplett für Autos gesperrt. Bereits für Donnerstag oder Freitag kündigte Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos/für die Grünen) die Sperrung am Donnerstag an. Grund seien Risse im Beton, die letzte Messung sei am Morgen erfolgt. Die Komplettsperrung wird voraussichtlich bis Ende des Jahres dauern. Verkehrseinschränkungen sind zu erwarten, weil die Brücke eine der meistbefahrenen im Südosten der Stadt ist. Schon seit Jahren wird die Brücke über die Müggelspree abgerissen und saniert. Bislang war aber noch ein Teil befahrbar, während der andere saniert wurde. Für den Ersatz sind 37 Millionen Euro veranschlagt, Mitte 2021 soll das Bauwerk fertig sein. dpa/nd