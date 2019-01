Was soll das sein

Schülerinnen und Schüler wollen an diesem Freitag für den Ausstieg aus der Kohle demonstrieren, statt in die Schule zu gehen. Die Bewegung Fridays For Future (Freitage für die Zukunft) rief deutschlandweit dazu auf, um 12 Uhr vor dem Bundeswirtschaftsministerium zu protestieren, während dort die Kohlekommission tagt. »Wir fordern, dass die Politiker die Klimakrise endlich ernst nehmen und unsere Zukunft bewahren«, sagte Luisa Neubauer von der Organisation, die Schüler und Studierende vertritt. Sie rechnet mit mehreren Tausend Protestierenden aus ganz Deutschland. Mindestens zehn Busse sollen Schülerinnen und Schüler nach Berlin bringen. dpa/nd