Hamm. Die Krombacher Brauerei hat einen Rechtsstreit um die Bezeichnung Felsquellwasser für ihr Brauwasser gewonnen. Das Oberlandesgericht Hamm wies am Donnerstag den Antrag eines Hobbybrauers in zweiter Instanz ab, den Begriff aus dem deutschen Markenregister zu streichen. Krombacher hatte die Bezeichnung 2010 unter Schutz stellen lassen. Deshalb darf kein anderer damit werben, auch sein Bier enthalte Felsquellwasser. In der Vorinstanz vor dem Landgericht Bochum hatte der Kläger noch recht bekommen. Dagegen hatte die Brauerei aus dem Siegerland Berufung eingelegt. dpa/nd