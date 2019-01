Die neue Debatte um angemessene Grenzwerte für Feinstaub und Stickoxide, ausgelöst von einer Stellungnahme einiger Lungenärzte, hat in kurzer Zeit weit über die Medizin hinaus Wellen geschlagen. Dabei wird an der Bildung der Fronten schnell klar, wem die Diskussion am Ende nützt. Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) sieht eine große Chance, endlich »Sachlichkeit und Fakten in die Dieseldebatte« zu bringen. Der »wissenschaftliche Ansatz« habe das Gewicht, den »Ansatz des Verbietens, Einschränkens und Verärgerns zu überwinden«. Auch der ADAC hat seine Liebe zur Wissenschaft entdeckt: »Wenn Bürger von Fahrverboten betroffen sind, müssen sie sich darauf verlassen können, dass die geltenden Grenzwerte wissenschaftlich begründet sind«, wie sich der Vizepräsident des Autoclubs, Ulrich Klaus Becker, äußerte. Immerhin reichte der ADAC den Prüfauftrag dorthin weiter, wo er hingehört, an die EU-Kommission. Und die Luftqualitätsrichtlinie steht ...

