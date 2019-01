Hütten neben Wolkenkratzern: die philippinische Hauptstadt Manila Foto: AFP/Noel Celis

Schon auf der Fahrt vom Flughafen ins Zentrum drängt sich die Frage nach dem »Warum« auf. Warum nicht gleich weiterfliegen auf eine Insel? Nach Palawan, Boracay, Bohol und wie sie alle heißen? Warum nicht an die paradiesisch weißen Strände? Dem sanftem Wellengang lauschen - aus einer Hängematte, die zwischen Palmen sanft hin und her schaukelt? Warum nicht in die besten Ecken reisen, wohin man vom Flughafen auf dem Luftweg auch nicht länger braucht als mit dem Auto durch den Stau dieser Millionenstadt?

Die Autos fahren Schritttempo. Man könnte genauso gut zu Fuß gehen. Wenn es denn Fußwege gäbe. Und der Smog nicht so spürbar wäre. Manila: Muss man sich diese Stadt wirklich antun?

Wer das erste Mal herkommt, zweifelt. Die philippinische Hauptstadt hat nicht solche Tempel wie Bangkok, auch nicht die Vielfalt an Cafés wie Saigon. Manila ist das Gegenteil von Singapurs Ordnung und Sauberkeit, der Stadt fehlt das Legere von Kuala L...