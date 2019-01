Neben einer Debatte über soziale Gerechtigkeit haben die Gelbwesten in Frankreich auch dazu beigetragen, dass eine latente dunkle Seite der französischen Republik zutage tritt: die dort zuweilen hemmungslose Polizeigewalt, gepaart mit staatlicher Repression. Das begann zwar nicht mit den Blockaden und »Manifs« in Gelb, doch fällt die Bilanz nach zwei Monaten der Bewegung erschütternd aus: Mindestens 4500 Verhaftungen, über 800 gerichtliche Schnellverfahren, in denen vielfach Bewährungsstrafen verhängt wurden, mindestens ein Todesopfer und mindestens 109 Schwerverletzte seit dem 17. November. Ein Großteil der schweren Verletzungen geht auf Gummigeschosse der Polizei zurück, die ihre Opfer im Kopfbereich trafen. Mehr als ein Dutzend Menschen haben dadurch ein Auge verloren.

Massive physische und institutionelle Gewalt gegen Demonstrant*innen durchzieht die jüngere französische Geschichte. Schon im 19. und frühen 20. Jahrhundert war das Einschreiten gegen streikende Arbeiter*innen sehr rücksichtslos. Ein späterer Tiefpunkt war das »Massaker in der Metrostation Charonne« in Paris, als Polizeieinheiten im Februar 1962 eine Demonstration gegen den Algerienkrieg auf direkte Anweisung des Präsidenten Charles de Gaulle so brutal auflösten, dass neun Menschen starben. Es verwundert nicht, dass die Bereitschaftspolizei CRS von Aktivist*innen des Pariser Mai 1968 als »SS« betitelt wurde.

Seit jeher ist die französische Bereitschaftspolizei kaserniert und militärisch organisiert, selbst weite Teile der Streifenpolizei gehörten bis in die 2000er Jahre formal zum Militär. Einsätze bei Demonstrationen orientieren sich in erster Linie an Taktiken der »Aufstandsbekämpfung«; Demonstrant*innen werden schnell als staatsfeindlich behandelt und in ihren verfassungsmäßigen Rechten eingeschränkt. Kommunikation mit Demonstrant*innen ist in Frankreich ein Fremdwort. Es herrscht eine Strategie der Eskalation - Kehrseite einer protestfreudigen Kultur, in der mächtige Demonstrationen staatliche Institutionen und bestehende Ordnung immer wieder herausforderten.

In jüngerer Vergangenheit haben sich dabei die Gewichte verschoben. Es gab eine Zeit, in der Demozüge tatsächlich zu einem erheblichen Maß an Millitanz neigten. Das hat sich abgeschwächt. Die Polizeieinheiten dagegen wurden aufgerüstet und mit immer neuen Sonderrechten ausgestattet. Die Bereitschaftspolizei hat heute neben den Gummigeschossen auch »Defensivgranaten« und darf Sturmgewehre offen tragen. Diese Militarisierung wird mit Terrorgefahr und dem Schutzbedürfnis der Polizist*innen begründet. Zugleich wurde nach den Terroranschlägen von 2015 und 2016 das Demonstrationsrecht eingeschränkt, obwohl diese mit Demos nichts zu tun hatten.

Polizeiliche Übergriffe in migrantischen Vierteln eskalieren. Immer wieder zeigen Wahlanalysen und Berichte von Aussteiger*innen, dass große Teile der Polizei politisch weit rechts stehen. Die Folge ist ein Teufelskreis aus spontanen Aufständen in den Vorstädten, die oft brutale Polizeieinsätze zum Anlass haben - und dann in eine Verschärfung der Repression münden. Bezeichnenderweise ist gerade die BAC - »Brigade Anti-Criminalité« -, 1971 speziell für die Überwachung der Vorstädte gegründet, nun für einen großen Teil der Polizeigewalt gegen die Gelbwesten verantwortlich.

Offiziell werden die Übergriffe und die Verletzung von Protestierenden, aber auch von Presseleuten und Unbeteiligten, fast vollständig geleugnet. Innenminister Christophe Castaner will nur von vier Schwerverletzten wissen. Dabei legen die vielen Kopftreffer mit Gummigeschossen eine ministerielle Anweisung nahe, auch solche Verletzungen in Kauf zu nehmen.

Mittlerweile wächst aber die Kritik. Medien berichten vermehrt, Intellektuelle fordern das Verbot der Gummigeschosse. Die Linkspartei »La France Insoumise« hat einen entsprechenden Parlamentsantrag lanciert. Marine Le Pen hingegen gibt vor, die Gelbwesten zu unterstützen, verteidigt aber die Polizei. Bemerkenswert: Gerade wurde ein Vorstoß zu weiteren Beschneidungen des Demonstrationsrechtes im Parlamentsausschuss sogar von der Macron-Partei zurückgewiesen. Vielleicht hat das damit zu tun, dass Ugo Bernalicis von der LFI-Fraktion den Innenminister vor dem höchsten zuständigen Gericht wegen verfassungswidriger Einschränkung desselben verklagt hat.

Die anhaltende brutale Repression erinnert an die dunkelsten Zeiten des autoritären Gaullismus - und kratzt weiter am jung-dynamischen Saubermannimage des Präsidenten Emmanuel Macron. Sie illustriert die Tatsache, dass er nur gegen Le Pen gewählt wurde und über keine gesellschaftliche Hegemonie für seine neoliberale »Modernisierung« verfügt. Doch Konsens baut nicht nur auf Zwang. Die Drohung mit Invalidität und Haft schweißt die heterogenen Milieus der Gelbwesten eher zusammen.