Foto: Die KZ-Gedenkstätte Buchenwald mit dem Mahnmal des Bildhauers Fritz Cremer gehört zu den großen Symbolen des Erinnerns an die Opfer des faschistischen Terrors. Die Gedenkstättenleitung hat nun AfD-Vertreter bei einer Veranstaltung zum Holocaust-Gedenktag für unerwünscht erklärt. Dies gelte, solange sich AfD-Politiker »nicht glaubhaft von den antidemokratischen, menschenrechtsfeindlichen und geschichtsrevisionistischen Positionen in ihrer Partei distanzieren«. Gemeint dürfte auch AfD-Rechtsaußen Björn Höcke sein, Fraktionschef im Thüringer Landtag. Höcke wurde in einer Gedenkstunde im Erfurter Parlament am Freitag vom Historiker Götz Aly als »rechtsradikaler Ideologe« bezeichnet. Bereits am Mittwoch hatte die frühere Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland, Charlotte Knobloch, beim Gedenken im bayerischen Landtag der AfD vorgeworfen, deren Politik gründe auf Hass und Ausgrenzung. nd Foto: imago/VIADATA