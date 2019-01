Fans des britischen Star-Regisseurs Christopher Nolan (48) müssen noch eine Weile auf dessen nächsten Film warten. Das Studio Warner Bros. kündigte das noch titellose Projekt jetzt für Juli 2020 an, wie die Branchenblätter »Hollywood Reporter« und »Variety« am Freitag berichteten. Wie Nolans letzter Film, das Kriegsdrama »Dunkirk« (2017), soll die kommende Produktion auch im IMAX-Format erscheinen. Über den Inhalt wurde zunächst nichts bekannt.

