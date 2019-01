Gemordet wird mit der Machete, der Harpune oder der Beretta: So verschieden die Waffen, so verschieden sind die Motive, Täter und Opfer in Kriminalromanen, die rund um den Erdball geschrieben werden. »Kriminalliteratur ist, weltweit gesehen, wahrscheinlich die meistgelesene Literatur«, sagte der Publizist Thomas Wörtche, Kurator der Litprom-Literaturtage in Frankfurt/Main. Unter dem Motto »Global Crime« hatte der Verein Litprom zehn Autoren und Autorinnen aus Afrika, Asien, Lateinamerika und Deutschland ins Literaturhaus geladen. Wörtche fragte nach dem Gemeinsamen, dem Verbindenden, dem »Global Code«. Und: »Was sagen die Verbrechen über ihre Gesellschaft aus?« epd/nd