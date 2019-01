Ahlbeck. Die Sprintstrecke am Strand von Ahlbeck auf Usedom misst nur 20 Meter - aber die haben es in sich: Ostseesand mit Schnee vermischt, zeitweiliger Flockenwirbel, Temperatur um den Gefrierpunkt. Zehn Teams traten am Samstag bei der Weltmeisterschaft im Strandkorbsprint gegeneinander an. Sieger ist das Team, das die Strecke am schnellsten bewältigt und dabei einen gut 60 Kilogramm schweren Strandkorb ins Ziel schleppt. Nach dem Finalsieg im 13. Wettkampf in dieser nichtolympischen Disziplin dürfen sich Phillip Schmidt (24) und Johann Gloede (23) aus Bansin Weltmeister nennen. Sie brachten ihren Strandkorb in 5,05 Sekunden über die Ziellinie. Neben dem Titel gab es für die Gewinner einen Pokal und 500 Euro Preisgeld. dpa/nd