Neuruppin. Die Staatsanwaltschaft Neuruppin hat Ermittlungen gegen eine frühere Referatsleiterin der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) aufgenommen. Ermittelt werde wegen des Verdachts der Vorteilsannahme, sagte der Leiter der Schwerpunktabteilung Korruption, Oberstaatsanwalt Frank Winter. Die Ermittlungen seien durch einen Bericht des Senders rbb in Gang gekommen, sagte Winter. Laut rbb soll die ehemalige Referatsleiterin Firmen, deren Förderanträge sie bearbeitete, auch Versicherungsverträge für diese Projekte vermittelt haben. Für die Versicherungen soll der Ehemann der Frau zuständig gewesen sein. Die ILB hatte dazu erklärt, interne und externe Untersuchungen hätten keinerlei Anhaltspunkte ergeben, die die Vorwürfe gegen die ehemalige Mitarbeiterin bestätigen würden. dpa/nd

