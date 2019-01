Berlin. Der Bahnbeauftragte der Bundesregierung, Enak Ferlemann (CDU), hat höhere Fahrpreise ins Gespräch gebracht. »Die Bahn könnte ihre Preise anheben oder die Sondertarife reduzieren«, sagte er der »Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung«. Auch Fernbusse würden teurer, »die Zeiten des ruinösen Wettbewerbs sind vorbei«. Es könne nicht der Normalfall sein, für 19 Euro quer durch Deutschland zu fahren. Der Fahrgastverband Pro Bahn hält eine Diskussion über höhere Preise im gesamten Verkehrswesen aus ökologischen Gründen für denkbar, sagte Sprecher Karl-Peter Naumann am Sonntag. Preiserhöhungen seien aus seiner Sicht dann aber vor allem im Straßen- und Luftverkehr nötig. dpa/nd

