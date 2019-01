Am Samstagnachmittag demonstrierten mehrere Hundert Menschen für den Erhalt des Kneipenkollektives »Meuterei« in der Reichenberger Straße 58 in Berlin-Kreuzberg. Unter dem Motto »Kiezkultur erhalten - Keine Beute mit der Meute!« protestierten laut Veranstalter*innen 900 Demonstrant*innen gegen das Ende des Gewerbemietvertrags im Mai und forderten dessen Verlängerung. Die Demonstration richtete sich auch gegen die Bedrohung weiterer Gewerbebetriebe sowie den Neubau von Hostels und Hotelanlagen. »Es geht uns heute um mehr als den Erhalt unseres Wohnraums. Es wird unterschätzt, wie kleine Läden, Handwerksbetriebe, Kultur- und Sozialeinrichtungen die Vielfalt in unserem Kiez erhalten und zur Versorgung und zur Lebensqualität der Wohnbevölkerung beitragen«, sagt Mitorganisatorin Ina Meier. mfr