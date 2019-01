Addis Abeba. Am heutigen Montag beginnt der dreitägige Besuch des Bundespräsidenten in Äthiopien. Frank-Walter Steinmeier ist für Gespräche mit Präsidentin Sahle-Work Zewde und Ministerpräsident Abiy Ahmed sowie Vertretern der Zivilgesellschaft und der Wirtschaft angereist. Im weiteren Verlauf will er die Felsenkirchen von Lalibela besichtigen, die Teil des UNESCO-Weltkulturerbes sind. dpa/nd