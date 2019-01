Gedenken in Auschwitz überschattet von Streit um polnisches Holocaust-Gesetz

Juden in Bayern

Nach Informationen des Dachverbands der Überlebenden des Holocaust (Shoah) in Israel leben noch rund 60 000 ehemalige Häftlinge von Konzentrationslagern und Ghettos. »Jeden Tag sterben durchschnittlich 30 Holocaust-Überlebende, monatlich rund 1000«, sagte ein Sprecher. Israels Zentrales Statistikbüro geht dagegen von einer etwas niedrigeren Zahl von Überlebenden aus. Laut einer zum Holocaust-Gedenktag veröffentlichten Studie wohnten Ende 2017 noch 212 300 Überlebende in Israel. Drei Prozent davon seien über 95-Jährige. Etwa 60 Prozent seien Frauen und 40 Prozent Männer. Das Statistikbüro geht davon aus, dass es 2035 nur noch rund 22 000 Holocaust-Überlebende geben wird.

Tel Aviv. Mehr als sieben Jahrzehnte nach Ende des Zweiten Weltkriegs wohnen in Israel noch mehr als 200 000 Holocaust-Überlebende. Das zuständige Finanzministerium geht von rund 220 000 Holocaust-Überlebenden in Israel aus.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!