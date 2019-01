Was soll das sein

Schwerin. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat anlässlich des Gedenktags für die Opfer des Nationalsozialismus an die Millionen Menschen erinnert, die verfolgt, gequält, misshandelt oder getötet wurden. »Nazi-Deutschland hat in diesen Jahren unermessliches Leid über die Menschheit gebracht«, heißt es in ihrer Erklärung. »Wir müssen alles dafür tun, dass sich solch schreckliche Verbrechen niemals wiederholen.«

Deutschland sei heute ein demokratisches und weltoffenes Land. Das Grundgesetz garantiere allen Bürgern ihre Grundrechte. »Und wir leben in Frieden mit all unseren Nachbarn in Europa und arbeiten mit ihnen zusammen. Das ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit.« dpa/nd