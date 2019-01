Nach der Zieldurchfahrt reckte Felix Loch triumphierend die Siegerfaust in die Luft, dann zog er seinen Vater und Bundestrainer Norbert Loch hinunter auf seinen Schlitten und bejubelte das unerwartete WM-Gold. »Das ist Wahnsinn. Nach dieser Saison hier zu gewinnen, ist der Hammer - ein richtig geiler Tag«, schwärmte Felix Loch nach dem Gewinn des insgesamt schon sechsten WM-Titels seiner Karriere am Sonntag auf der Bahn in Winterberg.

Nach Silber im Sprint sorgte der 29 Jahre alte Ausnahmerodler aus Berchtesgaden mit seinem ersten Saisonsieg überhaupt für große Erleichterung im deutschen Lager und strafte dabei seine Kritiker Lügen. Anschließend verriet er mit einem breiten Lächeln sein streng gehütete Erfolgsgeheimnis im Sauerland: Er war auf den Kufen von Weltmeisterin und Seriensiegerin Natalie Geisenberger zu Tal gerast.

»Ich hatte einen Deal mit Geisi. Wir leihen uns schon mal ’ne Schiene. Heute habe ich ihre Kufen aufge...