Deutschlands Kapitän Uwe Gensheimer agierte stark bei der Heim-WM – auf und neben dem Parkett. Foto: dpa/Axel Heimken

Es hätte nicht mehr Drama sein können, mit dem die deutschen Handballer die Weltmeisterschaft beendeten. Eine bittere 25:26-Niederlage gegen Frankreich in letzter Sekunde bedeutete das Verpassen einer Medaille und sorgte für ein bitteres Ende für eine Mannschaft, die einen solchen Abschluss mit ihrem Auftreten in den vergangenen zweieinhalb Wochen nicht verdient hatte. Am Ende standen der vierte Rang und die Erkenntnis, das eigene Land in eine Euphorie für den eigenen Sport versetzt zu haben. Die positiven Eindrücke überwogen, obwohl es am Sonntag nicht zur erhofften Bronzemedaille reichte. Die wichtigsten Erkenntnisse der Heim-WM aus deutscher Sicht:

Trainer und Mannschaft haben zueinander gefunden

Vor einem Jahr war das erste Turnier mit Bundestrainer Christian Prokop krachend gescheitert. Der heute 40-Jährige hatte versucht, seine Idee vom Handball auf eine Mannschaft zu übertragen, die ablehnend darauf reagierte, auf diese ...