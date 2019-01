Das Kino Hachenburg zeigte «Schindlers Liste» - am Ende nicht nur für AfD-Mitglieder kostenlos. Foto: dpa/Thomas Frey

Hachenburg. Nach einer international aufsehenerregenden Sonderofferte für die AfD hat das Kino in Hachenburg im Westerwald am Sonntag Steven Spielbergs Film »Schindlers Liste« gezeigt. Im Hintergrund hielt sich in der Kleinstadt zur Sicherheit ein großes Polizeiaufgebot bereit, als der Geschichtsfilm am Gedenktag für die Holocaust-Opfer in einer ausverkauften Vorführung vor fast 400 Zuschauern lief. Es kam aber zu keinen Zwischenfällen.

Das Kino hatte anfangs nur AfD-Mitgliedern freien Eintritt angeboten und damit Proteste dieser Partei sowie Drohungen und viel Zustimmung geerntet. Der rheinland-pfälzische AfD-Fraktionsvize Joachim Paul sah sich den Film an - weitere bekanntere Mitglieder dieser Partei waren nicht zu sehen.

Wegen der riesigen Resonanz des Gratisangebots für die AfD auch in etlichen internationalen Medien bot das Kino schließlich allen Interessierten freien Eintritt. Allerdings wurde um ein Spenden für »Ärzte ohne Grenzen« gebeten. Laut Kino-Geschäftsführerin Karin Leicher zahlte die Mehrheit diese auch. In dem Film geht es um den

deutschen Unternehmer Oskar Schindler (1908-1974). Er rettete in der NS-Zeit mehr als 1000 Juden vor dem Vernichtungslager.

Nach der auch vom rheinland-pfälzischen Landtagspräsidenten Hendrik Hering (SPD) besuchten Filmvorführung kam es noch zu kleinen Diskussionen mit dem AfD-Politiker Paul im Foyer. Der studierte Lehrer nannte »Schindlers Liste« einen »bewegenden Historienfim«, den er nun schon zum vierten oder fünften Mal gesehen habe. Er bedauere das Ausbleiben einer richtigen Podiumsdiskussion. dpa/nd