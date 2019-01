Handball: WM, Kroatien - Deutschland, Hauptrunde, Gruppe 1, 2. Spieltag in der Lanxess Arena. Deutsche Fans auf der Tribüne vor dem Spiel. Der deutsche Handball will die Begeisterung für die Weltmeisterschaft nutzen, um sich besser aufzustellen. Foto: dpa/Federico Gambarini

Nach dem einen oder anderen Frustbier und einem gemeinsamen Abendessen verabschiedeten sich die enttäuschten deutschen Handballer ohne die erhoffte WM-Medaille in einen Kurzurlaub. Für die meisten geht es ab 7. Februar in der Bundesliga weiter, für die Verbandsführung dagegen begann schon am Tag nach dem Ende der in allen Bereichen gelungenen Heim-Weltmeisterschaft wieder der Alltag - mit viel Arbeit.

In den kommenden Monaten soll der Boom, anders als beim Wintermärchen vor zwölf Jahren, nachhaltig genutzt werden. »Die WM gibt natürlich einen Schub«, sagte DHB-Präsident Andreas Michelmann. »Wir haben inzwischen die nötigen Formate, die es 2007 noch nicht gab. Es muss schneller möglich sein, aus diesem WM-Effekt der hervorragenden sportlichen Leistung, der großartigen Stimmung und der großen Medienpräsenz, Wirkung zu erzielen.«

Der Handball wittert seine Chance, sich über Jahre hinaus als Mannschaftssportart Nummer zwei hinter...