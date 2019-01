Bad Klosterlausnitz. Bei dem vor Silvester bei Bad Klosterlausnitz in Thüringen entdeckten Tierkadaver handelt es sich um einen Wolf. Das Berliner Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung habe festgestellt, dass das Tier eine noch nicht ausgewachsene Wölfin gewesen sei, sagte ein Sprecher des Thüringer Umweltministeriums. Das Institut habe auch den bereits vermuteten Verkehrsunfall als Todesursache bestätigt. Die streng geschützten Tiere können, so Experten, auf Wanderschaft weite Strecken zurücklegen. dpa/nd

