Das Medienboard Berlin-Brandenburg behält seine Führungsspitze: Kirsten Niehuus (59) und Helge Jürgens (57) sollen fünf weitere Jahre Geschäftsführer bleiben. Das habe der Aufsichtsrat bereits im Dezember beschlossen, teilte das Medienboard am Montag in Potsdam mit. Niehuus verantwortet seit 2004 die Filmförderung in der Region. Jürgens ist zum Beispiel für die Förderung von Handyinhalten und Spielen zuständig. Das Medienboard ist die gemeinsame Filmförderanstalt von Berlin und Brandenburg. dpa/nd