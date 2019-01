Sanaa. Die Annäherung der Konfliktparteien im Bürgerkrieg im Jemen stockt. Man habe gesehen, dass die Zeitpläne für den Abzug von Truppen aus der Hafenstadt Hudaida und für einen großen Gefangenaustausch zwischen Regierung und Huthi-Rebellen verlängert wurden, teilte das Büro des UNO-Vermittlers Martin Griffiths am Montag mit. Die Waffenruhe in der umkämpften Küstenstadt Hudaida und den Austausch von etwa 16 000 Menschen in Gefangenschaft hatten Regierung und Rebellen im Dezember in Schweden vereinbart. dpa/nd