Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Am heutigen Dienstag startet in Berlin das »Zentrum für digitale Lexikographie der deutschen Sprache«, hauptsächlich betrieben in Arbeitsstellen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen und der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Das Zentrum soll ein digitales Informationssystem entwickeln und betreiben, das den deutschen Wortschatz und seine fortwährenden Veränderungen verlässlich beschreibt. Das System werde der Öffentlichkeit nutzerfreundlich und unentgeltlich über eine Webplattform zur Verfügung stehen, hieß es. Eine fünfjährige Aufbauphase werde mit zwei Millionen Euro jährlich vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. epd/nd